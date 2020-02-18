У здания ФСБ в Москве проходят пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

18.02.2020, 10:19, Разное

В Москве у здания ФСБ на Лубянке проходит серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена и в России).

Журналист Николай Солодовников. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Среди участников пикетов – учредители книжных магазинов и активисты. Акция началась в 18:00, в ней участвуют около десяти человек.

Сооснователь книжного магазина «Маршак» Сергей Карпов. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

На месте дежурят полицейские, которые проверяют у участников пикетов документы. Задержаний не было.

Пикетная очередь. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Сегодня ряд российских книжных магазинов не работали в знак протеста против приговора осужденным по делу «Сети». К забастовке присоединились московские «Фаланстер» и «Маршак», магазины «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге и другие книжные в Красноярске, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Суд в Пензе приговорил 10 февраля семерых антифашистов к срокам от 6 лет до 18 лет колонии. Их признали виновными в организации и участии в террористическом сообществе, члены которого якобы планировали на территории РФ теракты для дестабилизации политической обстановки. Под пытками они дали признательные показания, от которых позже отказались. Против нескольких петербургских активистов суд еще рассматривает дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


23 минуты и 86 лет тюрьмы на всех. В Пензе вынесли приговор по делу «Сети»

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Младшая дочь Ксении Бородиной Теона боится «быть беременной»

10.02 / Как Эллиот Абрамс связан с бойней в Эль Мосоте?

27.01 / Опубликован ТОП-4 лучших кнопочных телефонов в 2020 году

19.12 / Андрей Григорьев-Апполонов впервые рассказал правду о гомосексуализме

12.01 / Юлия Витязева: Как Россия кормит самых безумных патриотов Украины

28.12 / Британские ученые рассказали об опасности долгих новогодних каникул

16.12 / Почему «эй полковникам» нельзя давать слово

28.12 / Блёданс поздравила Боярского с 70-летием откровенными снимками

13.01 / В Москве автомобиль семьи Заворотнюк «нарвался» на новые штрафы

15.01 / Разин сделал неожиданное заявление о новом российском премьере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика