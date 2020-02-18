У здания ФСБ в Москве проходят пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

18.02.2020, 10:19, Разное

В Москве у здания ФСБ на Лубянке проходит серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена и в России).

Журналист Николай Солодовников. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Среди участников пикетов – учредители книжных магазинов и активисты. Акция началась в 18:00, в ней участвуют около десяти человек.

Сооснователь книжного магазина «Маршак» Сергей Карпов. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

На месте дежурят полицейские, которые проверяют у участников пикетов документы. Задержаний не было.

Пикетная очередь. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Сегодня ряд российских книжных магазинов не работали в знак протеста против приговора осужденным по делу «Сети». К забастовке присоединились московские «Фаланстер» и «Маршак», магазины «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге и другие книжные в Красноярске, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Суд в Пензе приговорил 10 февраля семерых антифашистов к срокам от 6 лет до 18 лет колонии. Их признали виновными в организации и участии в террористическом сообществе, члены которого якобы планировали на территории РФ теракты для дестабилизации политической обстановки. Под пытками они дали признательные показания, от которых позже отказались. Против нескольких петербургских активистов суд еще рассматривает дело.

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