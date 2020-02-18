Цукерберг: В долгосрочной перспективе регулирование Facebook сделает его лучше

18.02.2020, 10:19, Новости дня

Основатель и главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг сообщил, что компания собирается создать независимый надзорный совет для обжалования блокировок.

Цукерберг заявил, что регулирование соцсети в сфере вредоносного контента и безопасности данных не может быть предметом решений самих компаний, передает портал «Говорит Москва».

В авторской колонке для издания The Financial Times он отметил, что «регулирование может повредить бизнесу Facebook в ближайшем будущем, но в долгосрочной перспективе это будет лучше для всех».

По его мнению, если не создать стандарты и правила, которые люди считают законными, они не будут доверять институтам или технологиям.

Ранее Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, касаясь темы интернет-регулирования, что «должны быть проведены границы, должно быть больше указаний и правил от государства».



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