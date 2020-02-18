В Германии призвали ввести новые санкции против РФ за «аваудары» в Идлибе

18.02.2020, 10:19, Новости дня

Председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген призвал ввести штрафные меры в отношении Москвы, если она не прекратит якобы осуществляемые «авианалеты» в сирийской провинции Идлиб.

«Если преступления продолжатся, против РФ должны быть введены санкции», – передает Deutche Welle со ссылкой на Bild слова Реттена.

Политик назвал «позором» позицию Запада, который игнорирует действия России.

«Прицельная бомбардировка мирных жителей российской авиацией является отвратительным военным преступлением», – сообщил он, потребовав «максимального политического и экономического давления» на Москву.

Ранее российские ВКС обвиняли в ударах по гражданским целям, однако Россия опровергала эти данные.