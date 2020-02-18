Samsung выпустит новый смартфон Galaxy S20 Ultra LTE

18.02.2020, 10:14, Новости дня

Около недели назад состоялся официальный анонс новых смартфонов от Samsung — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Однако теперь появились данные о возможности появления дополнительной версии, которая получит название Galaxy S20 Ultra LTE. Соответствующие упоминания уже опубликованы на сайте производителя. Аппарат работает исключительно в сетях четвертного поколения и не предполагает подключения к 5G.

Достоинством модели значится то, что смартфон получит более низкую стоимость, чем топовая модификация. Специалисты предполагают, что «сердцем» гаджета выпустит мощный процессор Exynos 990. Выход флагманской линейки состоится в ближайшее время и стартовый ценник составит 70 тысяч рублей.