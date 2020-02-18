Новый смартфон OPPO Find X2 будет поддерживать беспроводную зарядку на 30 Вт

18.02.2020, 10:14, Новости дня

Китайский бренд Oppo в ближайшее время представит обновленный смартфон под названием Find X2.

В свою очередь, достоинством аппарата ранее анонсировали использование продвинутой быстрой зарядки с мощностью 65 Вт. Однако инсайдеры продолжают радовать новыми сведениями о смартфоне, который также сможет похвастаться беспроводной зарядкой с заявленной мощностью 30 Вт.

В свою очередь, ранее прогнозировали официальный анонс смартфона Find X2 на выставке MWC 2020, однако данное мероприятие отменили из-за эпидемии в Китае. Эксперты уверены, что дебют флагманского устройства пройдет в ближайшее время, однако никто не озвучивает более точные сроки появления смартфона.