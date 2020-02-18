Коронавирус оказал серьезное влияние на промышленность Китая в феврале

18.02.2020, 10:06, Новости дня

Последствия вспышки коронавируса для различных отраслей промышленности Китая в основном проявятся в феврале, сообщил заместитель председателя Комитета по контролю и управлению госимуществом КНР (SASAC) Жэнь Хунбин. Об этом сообщает Reuters.

Власти КНР продлили новогодние праздники и ввели ограничения на поездки и передвижение в попытке сдержать распространение коронавируса COVID-19. Это нарушило работу компаний, спровоцировав сбои в цепочке поставок.

"[Вспышка вируса] оказала сравнительно контролируемое воздействие на операции в январе и серьезное влияние в феврале", — сказал Жэнь Хунбин журналистам во время брифинга.

По его словам, больше всего пострадали ориентированные на потребителя фирмы и компании в конце промышленных цепочек.

Между тем, более 95% контролируемых центральным правительством компаний в ключевых секторах, таких как нефть, связь, энергетика и транспорт, сейчас работают, отметил Жэнь.

Представитель SASAC Пэн Хуаган заявил, что регулятор будет поощрять предприятия центрального подчинения продлевать или пересматривать контракты с малыми и средними компаниями, которые столкнулись с трудностями из-за вспышки коронавируса.



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