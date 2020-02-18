Дмитрий Тарасов стал футболистом «Рубина»

18.02.2020, 10:06, Новости дня

Бывший полузащитник сборной РФ Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским "Рубином". Договор 32-летнего футболиста рассчитан до конца сезона 2019/20.

Дмитрий Тарасов отыграл девять сезонов в московском "Локомотиве", но летом прошлого года он расторг контракт с железнодорожниками и стал свободным агентом. Первую половину текущего сезона Дмитрий Не играл, а зимой присоединился к "Рубину" и провел с ним тренировочные сборы. По их итогам Тарасову предложили подписать контракт с казанским клубом.

"Рубин" занимает 13 место в чемпионате России. Зимой в команде сменился тренер. Леонид Слуцкий заменил Романа Шаронова на посту главного тренера.



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