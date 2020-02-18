Китай освободит от ввозных пошлин 696 видов товаров из США

18.02.2020, 10:06, Новости дня

Комитет по таможенным тарифам при Госсовете Китая начнет со 2 марта принимать заявления от китайских компаний на освобождение 696 товарных позиций из США от ввозных пошлин. Срок действия разрешений составит один год.

При условии, что китайские предприятия и рынок соответствуют определенным требованиям, власти перестанут облагать зеркальными пошлинами ряд товаров из США. Пошлины последовали в ответ на дополнительные сборы, введенные США на основании ст. 301 закона о торговле от 1974 г., который предусматривает санкции к "несправедливым торговым партнерам", отмечает ТАСС.

В список 696 товарных позиций входят, в том числе, свинина, говядина, соя, СПГ и нефть.

Первый этап договоренности между США и Китаем об урегулировании торговых споров вступил в силу 14 февраля, стороны согласились снизить пошлины на ряд товаров.

Президент США Дональд Трамп сообщил ранее, что США не намерены отменять пошлины на китайские товары, пока стороны не заключат второе соглашение в рамках торговой сделки.