«Бойскаутов Америки» разорили иски о домогательствах

18.02.2020, 10:06, Новости дня

"Бойскауты Америки" объявили о банкротстве из-за исков о сексуальных домогательствах.

Их точное количество пока не сообщается. По словам адвокатов, речь идет о сотнях. Тем временем число скаутов, состоящих в организации, продолжает уменьшаться. При этом у "Бойскаутов Америки" остается 1,4 миллиарда долларов активов. Благодаря банкротству организация сможет реорганизировать и реструктурировать свои финансы, сообщает РИА Новости.

В свою очередь адвокаты жертв говорят, что организация хотят таким образом защитить миллиарды других активов, включая недвижимость, которые принадлежат местным советам бойскаутов.

Организация Boy Scouts of America была создана в 1910-м, с тех пор более 110 миллионов человек приняли участие в этом движении. В 2012 году суд постановил обнародовать несколько тысяч страниц документов, в которых рассказывалось о сексуальном насилии вожатых над бойскаутами. Все это происходило с 1965 по 1985 год. Обвиняемыми были полицейские, военные, учителя, мэр, врачи и детский психолог.



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