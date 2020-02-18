«Будем разговаривать как с человеком или как с животным?» — 17-летний крымчанин рассказал о пытках в полиции

18.02.2020, 10:04, Новости дня

17-летний крымчанин Сервер Расильчак рассказал, что сотрудники полиции избили и пытали его электрошокером, чтобы он признался в краже денег с автомойки, пишут «Крым.Реалии».

28 января Расильчак вместе с отцом и друзьями семьи поехали в Симферополь на своей машине. По словам подростка, они остановились на заправке в городе Саки, чтоб купить воды, после чего их остановили сотрудники ГИБДД и люди в гражданской одежде, которые вытащили всех их машины и повалили лицом на землю.

Расильчак отметил, что во время задержания один из сотрудников полиции взял его за голову и «с колена удалил в пах». Не объяснив причину задержания, всех, кто находился в автомобиле, доставили отделение полиции города Саки.

По словам молодого человека, в кабинете с ним находились трое полицейских, все это время руки подростка были в наручниках за спиной. «На все мои вопросы, первые несколько часов, мне предлагали «подумать», – рассказал он.

Затем один из полицейских подошел к подростку с электрошокером и спросил: «Как мы будем разговаривать, как с человеком или как с животным?» После чего потребовал от него «рассказывать». «А я сижу и не понимаю, что мне ему рассказывать? Где я учусь, что ли? В общем, я промолчал, он нанес мне первый удар электрошокером в эту часть (показывает на левую ногу). И предложил подумать еще пять минут», – сказал Расильчак.

По словам подростка, пытки продолжались около трех часов: Серверу заломили руки, раздели, придавили голову к полу и тянули руки в наручниках вверх, а также включали электрошокер для запугивания и били по ногам, спине и голове.

Затем Расильчаку сказали, что его, отца и их приятеля обвиняют в краже денег с автомойки «Мой сам». «А я вообще не понимаю, при чем автомойка. Мы на нее не заезжали, только на заправку за водой», – утверждает крымчанин.

Расильчак рассказал, что перед тем, как его отпустили из отделения, в кабинет зашел один из начальников полицейских и спросил, не били ли его. «У нас тут не бьют», – передал его слова Расильчак.

Как отмечает издание, отца подростка заставили написать заявление на имя начальника отдела, майора полиции Дмитрия Стрюкова, о том, что к нему не применяли физическую силу. Сам молодой человек снял побои и написал заявление в отделение полиции.