По делу «Зимней вишни» перед судом предстанут еще четверо фигурантов

18.02.2020, 10:04, Новости дня

Генпрокуратурой РФ направлено в суд еще одно уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" — в отношении главы инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой и ее трех соучастников, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника инспекции Государственного
строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора
ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко.

Ранее в кемеровском суде началось рассмотрение дела в отношении бывшего начальника областного ГУ МЧС Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева.

25 марта 2018 года произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли шестьдесят человек, большинство из которых — дети. В ходе следствия стало известно, что управление Госстройнадзора не имело права выдавать разрешение на работу торгового комплекса, так как не соответствовал требованиям технического регламента.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / В Бразилии уволили топ-чиновника, который цитировал Геббельса

15.01 / В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским

06.02 / Следствие заявило о связи обвиняемого в убийстве Япончика с «вором в законе» Махо

08.02 / Жену украинского футболиста раскритиковали за исполнение гимна в трусах

02.01 / В Авдеевке мужчина бросил гранату во двор своих знакомых, ему грозит до 15 лет тюрьмы

29.01 / В Совфеде рассказали, как в 2020 году планируется рассчитывать прожиточный минимум

01.02 / Президент США Трамп вводит иммиграционные ограничения для граждан Кыргызстана и еще пяти стран

17.02 / Вооруженные люди напали на церковь в Буркина-Фасо и убили 24 человека, включая пастора

13.02 / Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным – «Ведомости»

12.02 / Встреча министров обороны НАТО: о Ближнем Востоке, Афганистане и России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика