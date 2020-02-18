LG презентовала три новых смартфона K61, K51S и K41S с емкими батареями и прочными корпусами

18.02.2020, 10:04, Разное

Компания LG анонсировала сразу три смартфона с емкостными аккумуляторами и ударопрочными корпусами. Мобильные аппараты LG K61, K51S и K41S хотели продемонстрировать на отмененной из-за коронавируса выставке MWC 2020 в Барселоне, однако изменившиеся планы вынудили производителя перенести презентацию в онлайн.
Все новинки обладают множеством общих элементов. Так, у смартфонов LG K61, K51S и K41S имеются порты USB Type-C, защита от ударов стандарта MIL-STG-810G, аккумулятор емкостью 4000 мАч, 6,5-дюймовый дисплей формата Full HD и датчики NFC, позволяющие пользоваться бесконтактным методом оплаты. Отличаются устройства разрешительной способностью камер.

Аппаратные характеристики смартфонов LG K61, K51S и K41S производитель пока не раскрыл. Известно лишь то, что все модели получат 8-ядерную систему, а отличаться друг от друга будут лишь объемом оперативной и постоянной памяти. В продаже появление новинок ожидается во втором квартале нынешнего года.



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