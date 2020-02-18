Аваков предложил записать в коллаборанты всех жителей Донбасса

18.02.2020, 10:03, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за принятие на Украине закона о коллаборантах, который позволит оградить от репрессий жителей самопровозглашенных Данецкой и Луганской народных республик.

"Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков", — пояснил он в эфире телеканала ICTV принцип действия предлагаемого закона.

При этом Аваков подчеркнул, что в отношении жителей Донбасса, участвовавших в свержении власти и в убийствах, должно применяться уголовное преследование.

Глава МВД Украины напомнил, что такой же закон когда-то принимался в послевоенной Франции. По мнению Авакова, решить эти вопросы необходимо до того, как пройдут выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.



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