Трое мужчин заживо сгорели в частном доме в Башкирии

18.02.2020, 10:03, Новости дня

Бревенчатый дом вспыхнул ранним утром вторника в башкирском поселке Октябрьский. Несмотря на все усилия пожарных, спасти его жильцов не удалось — тела троих мужчин обнаружили после осмотра места происшествия. Последствия ЧП сняли на видео.

 

Сотрудникам МЧС потребовалось около 30 минут на то, чтобы совладать с огнем, который охватил 54 квадратных метра дома по улице Салавата Юлаева. Когда открытое горение было ликвидировано, спасатели нашли тела мужчин 64, 39 и 28 лет от роду.

Причины пожара пока не называются.



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