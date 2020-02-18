Канада решила депортировать экс-члена зондеркоманды Оберлендера

18.02.2020, 9:58, Новости дня

Канадские власти начали процесс депортации из страны 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.

«Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен», – передает РИА «Новости» слова адвоката Оберлендера Рона Поултона, подчеркнувшего, что «сейчас не ведется какого-либо процесса экстрадиции».

По словам юриста, российские или канадские власти не связывались с ним по поводу возможных обвинений в адрес Оберлендера в России. Что касается лишения его клиента гражданства Канады, то, по мнению адвоката, это несправедливо.

«Мы успешно защищали господина Оберлендера на протяжении 12 лет в судебных спорах и трижды выигрывали в суде по апелляции. Не в состоянии добиться успеха на основе закона, канадское правительство изменило закон, чтобы лишить его права на апелляцию. Не очень-то честный процесс по любым стандартам», – полагает Поултон.

Оберлендер, по данным российского следствия, служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а» под руководством доктора Курта Кристмана, на вооружении которой были мобильные газовые камеры. На Кубани это подразделение действовало в 1942-43 годы и было причастно к целому ряду преступлений.

После войны он смог избежать задержания, а через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство этой страны, которого его в итоге лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. Фигурирует в списке десятерых наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.

Напомним, в пятницу российские следователи запросили у Канады материалы в отношении Гельмута Оберлендера – возможного участника массового убийства детдомовцев в Ейске в 1942 году.