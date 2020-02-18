Клишас: Всенародное голосование закрепят в Конституции

18.02.2020, 9:57, Новости дня

Положение о внесении поправок в Конституцию после общероссийского голосования станет частью Основного закона. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

«В законе будет положение, в соответствии с которым поправки вступают в силу только после общероссийского голосования, и это будет записано непосредственно в самом тексте Закона. И, как только будут подведены итоги голосования, президент своим указом включит эти поправки в конституцию», — сказал Клишас.

2 марта будет завершен прием поправок в законопроект об изменении Конституции, а 10 марта Госдума проведет второе чтение.

Ранее Клишас заявил, что процедура общенародного голосования по пакету конституционных поправок уже прописана, соответствующую поправку внесут в президентский законопроект ко второму чтению. По его словам, в поправке также будет сказано, что общероссийское голосование является обязательным условием для вступления поправок в силу.

Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. И уже 23 января законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

Помимо уже принятых в первом чтении президентских поправок члены рабочей группы едва ли не каждый день сообщают о новых инициативах. По их словам, внесено уже около 300 предложений, однако полностью они нигде не публикуются. The Insider ранее публиковал материал об основным идеях тих поправок: Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию