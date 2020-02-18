Клишас: Всенародное голосование закрепят в Конституции

18.02.2020, 9:57, Новости дня

Положение о внесении поправок в Конституцию после общероссийского голосования станет частью Основного закона. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

«В законе будет положение, в соответствии с которым поправки вступают в силу только после общероссийского голосования, и это будет записано непосредственно в самом тексте Закона. И, как только будут подведены итоги голосования, президент своим указом включит эти поправки в конституцию», — сказал Клишас.

2 марта будет завершен прием поправок в законопроект об изменении Конституции, а 10 марта Госдума проведет второе чтение.

Ранее Клишас заявил, что процедура общенародного голосования по пакету конституционных поправок уже прописана, соответствующую поправку внесут в президентский законопроект ко второму чтению. По его словам, в поправке также будет сказано, что общероссийское голосование является обязательным условием для вступления поправок в силу.

Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. И уже 23 января законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

Помимо уже принятых в первом чтении президентских поправок члены рабочей группы едва ли не каждый день сообщают о новых инициативах. По их словам, внесено уже около 300 предложений, однако полностью они нигде не публикуются. The Insider ранее публиковал материал об основным идеях тих поправок: Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Украинский боксер покинул сборную перед Олимпиадой. Его хотят лишить квартиры, а команде грозит дисквалификация

06.02 / «Разница в возрасте и религиозные противоречия». Ларри Кинг назвал причину развода с седьмой женой

26.12 / Россияне назвали главный скандал 2019 года

23.12 / «Проблема остаться». Дубилет назвал сложности, с которыми иностранцы сталкиваются в Украине

31.01 / Илон Маск решил заняться музыкой

09.12 / Бывшая первая ракетка мира Возняцки завершит карьеру после Australian Open

11.02 / Представлена уникальная косметика для активации стволовых клеток кожи

14.01 / Медведчук раскритиковал возможность резкого повышения зарплат депутатов Рады

04.12 / Минэнерго и «Газпром» разработают проект газопровода через Монголию в Китай

16.01 / Российские военные опровергли удары ВКС по гражданским целям в Идлибе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика