Рубль вырос к доллару и евро вопреки коронавирусу

18.02.2020, 9:54, Разное

Начало рабочей недели знаменуется падением зарубежных валют. Курс рубля на сегодня, 18 января, составляет 63,30 за доллар и 68,62 за евро. Такие данные приводит Центральный банк России на официальном сайте.

Как утверждает главный экономист инвестбанка Владимир Тихомиров, российская валюта демонстрирует значительную устойчивость, несмотря на распространение китайского коронавируса. Российский рынок считают безопасным и привлекательным для инвестиций, сообщает «Финмаркет».