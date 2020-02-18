Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу

18.02.2020, 9:52, Новости дня

Китайская компания Xiaomi установила новый рекорд по продажам.

В частности, топовая версия флагманского смартфона распродана в течение 55 секунд. Данный аппарат сумел опередить стартовую версию от Xiaomi, которая продавалась на 5 секунд дольше. Представители компании указали, что общая выручка за продажу всех устройств составляет около 28,6 миллионов долларов. Основная камера имеет четыре модуля с датчиком 108 мегапикселей.

Напомним, что цена топовой версии флагмана Xiaomi Mi 10 Pro составляет 716 долларов. В данном случае покупатель получает 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт постоянной памяти. В самом дорогом исполнении смартфон получил 12 гигабайт ОЗУ, в связи с чем, ценник увеличился до 859 долларов.