«Союз-2» протестировали в Плесецке перед запуском

18.02.2020, 9:51, Новости дня

Ракета-носитель «Союз-2» с военным спутником связи «Меридиан-М», запуск которого был отложен по техническим причинам, вывезена на стартовый комплекс космодрома Плесецк и прошла предстартовые тесты, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Ракету «Союз-2» вывезли на стартовый комплекс Плесецка, предстартовые тесты прошли», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, запуск планируется осуществить с модернизированного под ракету «Союз-2» стартового комплекса, который был введен в эксплуатацию в конце минувшего года.

Напомним, 24 января стало известно, что из-за сбоя в электрооборудовании отменен запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М», который должен был состояться с космодрома Плесецк. Ракету сняли со стартового стола. Позже было решено доставить на Плесецк новую третью ступень, а старт наметить на 20 февраля. 



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