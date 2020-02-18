Внук рассказал о подвиге генерала Карбышева

18.02.2020, 9:44, Новости дня

На момент плена генерал-лейтенанту Дмитрию Карбышеву был 61 год, в этом возрасте человеку его закалки не были страшны пытки и издевательства, он осознавал свое положение и не допускал мысли о предательстве, рассказал внук Героя Советского Союза, его полный тезка Дмитрий Карбышев.

Карбышев указал, что на момент плена генералу «уже был 61 год, в этом возрасте человеку его закалки не страшны никакие издевательства и пытки, он прекрасно осознавал свое положение и не мог даже допустить мысли о предательстве», передает RT.

Он подчеркнул, что это «убеждения, которые воспитывались десятилетиями».

Внук Карбышева добавил, что летом 1941 года его дед «был командирован в Западный Особый военный округ, где инспектировал ход строительства фортификационных сооружений 68-го Гродненского укрепленного района». Он «оказался в неудачное время в неудачном месте», отказался от эвакуации, «считая, что место офицера – в бою».

Ранее историк, глава Фонда памяти Александра Печерского Илья Васильев заявил, что подвиг и смерть генерала Карбышева позволили после войны реабилитировать десятки тысяч военнопленных.

Напомним, российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый-военный инженер, доктор военных наук, профессор военной академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев мученически погиб 75 лет назад 18 февраля 1945 году в немецком концлагере Маутхаузен.

Карбышев попал в плен 8 августа 1941 года во время боя у реки Днепр, где был тяжело контужен.

Немцы рассчитывали привлечь его к сотрудничеству. После отказа на него началось сильнейшее давление: Карбышеву давали самую тяжелую работу, мучили и пытали. Генерал содержался в самых жестоких концлагерях, в том числе в Аушвице, Заксенхаузене и Маутхаузене.

В 1946 году ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



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