Новое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

18.02.2020, 9:37, Новости дня

Генпрокуратура направила в суд еще одно уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» – в отношении главы инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой и ее трех соучастников, заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко», – передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

1 ноября 2018 года Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении четырех новых фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» по факту взяточничества. Статью о получении взятки добавили и ранее арестованной экс-начальнице инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой.



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