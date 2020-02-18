Strategy Analytics: продажи смарт-колонок выросли на 70% за год

18.02.2020, 9:30, Новости дня

В 2019-м году по всему миру купили 146,9 млн «умных» колонок — это на 70% больше, чем годом ранее. Основной тренд: китайские производители наращивают продажи, а традиционные игроки этого рынка из США — Amazon и Google — продают заметно меньше.

По данным отчёта, выпущенного Strategy Analytics, на устройства с ассистентом Amazon Alexa пришлось в 2019-м 26,2% рынка (против 33,7% в 2018-м), на колонки с Google Assistant — 20,3% (против 25,9% в 2018-м). Причём Amazon и её партнёры продали на 11 млн устройств меньше, а Google с партнёрами — на 8,2 млн меньше.

Apple сохранила своё (нишевое) положение на рынке смарт-колонок с показателем в 4,7%, продав 6,9 млн устройств HomePod. В то же время, китайские производители — Baidu, Alibaba и Xiaomi — все нарастили и продажи в штуках, и доли рынка.

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Вести.Hi-tech



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