Завод Haval в РФ выпустил 6 тысяч автомобилей в 2019 году

18.02.2020, 9:20, Новости дня

Китайский завод Haval, функционирующий в России, в 2019 году продал около 6 тысяч новых автомобилей.

В частности, в компании сумели с мая по декабрь минувшего года произвести на российской площадке 5,97 тысяч новых автомобилей. Напомним, строительством завода для Haval занялись еще в 2015 году. Всего на осуществление планов было потрачено свыше 500 миллионов долларов. Весь цех подразумевает отделы по сборке, сварке, покраске и другим важным этапам по выпуску новых автомобилей.

Следует отметить, что первым с завода в Тульской области вышел компактный кроссовер Haval F7, на который пришлись около 5 тысяч собранных машин. Также с октября стартовал выпуск нового купеобразного кроссовера F7x, который собрали в количестве свыше 800 автомобилей.