Завод Haval в РФ выпустил 6 тысяч автомобилей в 2019 году

18.02.2020, 9:20, Новости дня

Китайский завод Haval, функционирующий в России, в 2019 году продал около 6 тысяч новых автомобилей.

В частности,  в компании сумели с мая по декабрь минувшего года произвести на российской площадке 5,97 тысяч новых автомобилей. Напомним, строительством завода для Haval занялись еще в 2015 году. Всего на осуществление планов было потрачено свыше 500 миллионов долларов. Весь цех подразумевает отделы по сборке, сварке, покраске и другим важным этапам по выпуску новых автомобилей.

Следует отметить, что первым с завода в Тульской области вышел компактный кроссовер Haval F7, на который пришлись около 5 тысяч собранных машин. Также с октября стартовал выпуск нового купеобразного кроссовера F7x, который собрали в количестве свыше 800 автомобилей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Трагедия в Новосибирске: когда крыша рухнула, вечеринка была в самом разгаре

30.12 / В Крыму к арестованному активисту Приходько не пускают священника – адвокат

10.02 / Вынесен приговор участникам террористического сообщества «Сеть»

04.12 / Пьяный водитель вез детей на олимпиаду в Омской области

07.02 / Зеленский об испытательном сроке Авакова: Давайте подождем, нужен результат

14.01 / Календарь: 14 января — День Легенды № 17 — Валерия Харламова

05.01 / В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады

05.02 / Губернатор Тамбовской области рассказал о преимуществах нового формата Госсовета

16.01 / На оккупированном Донбассе ребенок пострадал от взрыва неизвестного устройства – миссия ОБСЕ

20.01 / Усы американского посла напомнили жителям Южной Кореи о японском колониализме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика