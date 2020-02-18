Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

18.02.2020, 9:30, Новости дня

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Кучеров стал автором победной шайбы в ворота "Колорадо Эвеланш".

Основное время встречи завершилось вничью 3:3, а в дополнительном периоде Кучеров забросил четвертую шайбу и принес "молниям" победу с результатом 4:3. "Тампа-Бэй" продлил свою выигрышную серию до десяти матчей.

Первой звездой признан форвард "Калгари Флеймз" Эндрю Манжипан, забросивший три шайбы в ворота "Анахайм Дакс". Третьей звездой стал вратарь "Аризона Койотс" Антти Раанта, отбивший 28 бросков в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" и помог "койотам" выиграть с результатом 2:1.



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