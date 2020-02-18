На тестах засняли обновленный Dacia Sandero Stepway

18.02.2020, 9:30, Новости дня

Обновленный кроссовер Dacia Sandero Stepway удалось распознать во время проведенных тестовых испытаний.

Сообщается, что официальные продажи автомобиля состоятся уже в нынешнем году. Актуальная версия кроссовера Dacia Sandero Stepway оказалась достаточно привлекательной для европейского рынка. Вместе с тем производитель посчитал разумным показать более продвинутую комплектацию. Под капотом паркетника расположен 1-литровый бензиновый мотор на 100 л.с. мощности.

Существенное изменение коснулось и формы бамперов, головной оптики, а также линий кузова, которые стали более плавными. В свою очередь, кроссовер Dacia Sandero Stepway стал более высоким по клиренсу по сравнению с предшественником. Выход  в продажу данной модели состоится в 2021 году.



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