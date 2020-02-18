Нефть подешевела на опасениях из-за коронавируса

18.02.2020, 9:30, Новости дня

Стоимость нефти снизилась на фоне сохраняющихся опасений, связанных с распространением коронавируса, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.59 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,13% – до 57,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,76%, до 51,92 доллара за баррель.

Старший рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес заявил, что восстановление цен на сырье начнется со второго квартала, передает агентство Reuters.

По последним данным,  вирусом заразились 72 тыс. 436 человек, число выздоровевших превысило 12,5 тыс. человек. Число жертв вспышки коронавируса в Китае выросло за сутки на 98 человек – до 1 тыс. 868 человек. 

Кроме того, инвесторы ожидают, какие меры примет ОПЕК+ для стабилизации рынка. Напомним, техкомитет экспертов ОПЕК+ обсуждал данный вопрос на внеплановом заседании в начале февраля, по итогам которого рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца года и углубить его до конца второго квартала.

Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ должна быть определена на встречах альянса в Вене 5-6 марта.



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