День святой мученицы Агафьи: Приметы и запреты праздника

18.02.2020, 9:30, Разное

Ежегодно 18 февраля православный мир почитает память святой мученицы Агафьи, пострадавшей за веру в период гонений христиан. С этим праздником в народе связаны некоторые приметы, а также существуют строгие запреты.
В День святой мученицы Агафьи, покровительницы животных, верующие издавна молятся о сохранении домашнего скота от порчи и «дурного глаза». Согласно народным приметам, морозный день 18 февраля «знаменует» ранний приход весны и засушливое лето без осадков. Если же в этот день нет снега, то также стоит ожидать сухого лета, а плюсовая температура указывает на конец зимы и скорое наступление весны.

В праздник нужно помянуть покойных близких и помолиться в церкви за их души. В ночь, предшествующую Дню мученицы Агафьи, существует особый запрет. Считается, что это время нужно провести бодрствуя, так как это ограждает жильё от проникновения «нечистой силы». Нельзя в праздник бить корову, отпускать с привязи собак, отказывать в помощи нуждающимся, стричь волосы неженатым и незамужним.



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