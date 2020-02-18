Автоновости: Начались продажи обновленного кроссовера Audi Q2L в Китае

18.02.2020, 9:30, Новости дня

В Китае начинаются продажи нового компактного кроссовера Audi Q2 в названии которого появилась приставка L.

Отсюда следует, что данный экземпляр имеет более удлиненную колесную базу. Вместе с тем производитель анонсировал, что кроссовер Audi Q2 станет более просторным и комфортным для водителя и пассажиров. Под капотом нового паркетника расположен единственный вариант мотора на 1,4 литра с мощностью 150 л.с. Указанная новина имеет 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.

В зависимости от комплектации, новая генерация Audi Q2 поставляется с передним или полным приводом. Стоимость автомобиля на китайском рынке равна 218,8 тысяч юаней за базовую комплектацию кроссовера. В топовом исполнении ценник вырос до 268,5 тысяч юаней.