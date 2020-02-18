Популярные смартфоны Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно подешевели

18.02.2020, 8:21, Разное

Стоимость смартфонов китайского производителя электроники Xiaomi — Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro вновь существенно снизилась. В течение трех последних месяцев популярный бестселлер продался в количестве более 10 млн единиц, поэтому производитель регулярно понижает его стоимость.
Так, в Китае обычную версию смартфона Xiaomi Redmi Note 8 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти удастся приобрести за 129 долларов. Производитель оснастил гаджет системой с одним кристаллом Snapdragon 665 и четверной камерой с основным датчиком, имеющим разрешение 48 Мп. Размер дисплея гаджета составляет 6,3 дюймов, смартфон имеет датчик для сканирования отпечатков пальцев, поддерживает работу с быстрой зарядкой, а емкость его аккумулятора составляет 4000 мАч.

В свою очередь профессиональная версия гаджета Redmi Note 8 Pro с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти имеет стоимость 171 доллар. Он обладает увеличенным 6,53-дюймовым экраном и четверной камерой с разрешением 64 Мп. За быстродействие устройства отвечает система с одним кристаллом MediaTek Helio G90T. Аккумулятор смартфона имеет емкость 4500 мАч, кроме того, гаджет умеет работать с быстрой зарядкой и модулем бесконтактной оплаты NFC.



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