В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам

18.02.2020, 9:21, Разное

На заседании Госдумы планируется рассмотрение поправок в 157-ю статью Жилищного кодекса России. В случае, если предложенный депутатом Алексеем Куринным законопроект утвердят, в стране могут запретить отключать должникам услуги ЖКХ.
Согласно инициативе депутата Госдумы, запрет на отключение услуг ЖКХ жильцам многоквартирных домов стоит пересмотреть. Связано это с тем, что многие россияне сталкиваются с проблемой, когда их жильё оказывается затопленным из-за соседей, которые накопили долги по водоснабжению или отоплению, вследствие чего данные услуги им были отключены. Таким образом, отключение должникам услуг ЖКХ приносит проблемы гражданам, регулярно оплачивающим счета.

Сейчас в РФ количество людей, не способных погасить задолженности перед коммунальными предприятиями, сравнительно небольшое, но проблема с отключением, по мнению экспертов, «стоит остро». Инновация нашла поддержку в профильном комитете Госдумы и в ряде фракций, а вот в «Единой России» существование проблемы не отрицают, но говорят о необходимости более детально ознакомиться с предложением Куринного.



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