Говорим на разных языках — FP рассказал, почему США и Европе не удаётся объединиться перед лицом «китайской угрозы»

18.02.2020, 9:21, Новости дня

Европе и США никак не удаётся выработать общую политику по отношению к Китаю в основном потому, что американцы предпочитают общаться с Брюсселем свысока, придерживаясь риторики в духе «вы либо с нами, либо против нас», пишет Foreign Policy. При этом, как отмечает журнал, ситуация усложняется тем, что некоторые европейские страны пытаются наладить с Пекином конструктивный диалог, что во многом мешает созданию общего антикитайского фронта даже в масштабах Европы.



Reuters

Американцы перегнули палку: на Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны США Марк Эспер призвал союзников Вашингтона «открыть глаза» на «китайскую угрозу»; госсекретарь Майк Помпео заявил, что Запад «побеждает» в конфликте с Китаем, а высокопоставленный чиновник из администрации Трампа сказал, что если Европа отказывается смотреть на Пекин через призму «они против нас», то она «не понимает сути дела», пишет Foreign Policy.

Европейцы также выслушали одного американского законодателя-республиканца, который утверждал, что вспышка коронавируса — это «шанс» настроить китайский народ против правительства. Выслушали они и спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая охарактеризовала действия телекоммуникационной компании Huawei как «скрытную форму агрессии».

Однако к большинству из этих предостережений европейцы остались глухи. Как оказалось, когда речь заходила о Китае, на всех круглых столах, рабочих завтраках и во всех кулуарных беседах в баварской столице Вашингтон и Европа говорили на разных языках. «Поэтому пока эта ситуация не изменится, создание трансатлантической политики по отношению к находящему на подъёме Китаю будет делом сложным, если не сказать невозможным», — считает журнал.

Не исключено, что в ближайшие месяцы президент США Дональд Трамп самолично торпедирует перспективы подобного сотрудничества. Это может произойти в том случае, если он реализует свою давнюю угрозу ввести дополнительные пошлины на европейские автомобили. Данные опасения во многом перекликаются с другим серьёзным фактором, который мешает объединению усилий на политическом фронте: исчезающему доверию европейцев к тому, что говорит и делает американская администрация.

Взаимодоверие между Европой и США начало таять с тех пор, как Трамп вступил в должность и вышел из Парижского соглашения по климату и иранской ядерной сделки. К тому же его неожиданное решение вывести американские войска из Сирии по-настоящему потрясло европейцев, а его заявления о том, что Европа куда хуже Китая, очень плохо сочетаются с увещеваниями Помпео о том, что на Западе всё хорошо, а также с призывами Эспера объединить силы против Пекина.

При этом в Мюнхене ощущение раздрая, царящего в американской политике, было усилено заявлениями американских чиновников, которые фактически признали, что они блефовали, когда угрожали прекратить делиться с Британией и Европой разведданными в том случае, если они решат прибегнуть к услугам Huawei для прокладки 5G.

Европейцы вежливо выслушали американские предостережения касательно Китая. Но даже глава конференции опытный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер был вынужден ответить на шквал обвинений в адрес Пекина. Он, в частности, напомнил, что Китай на данный момент не на жизнь, а на смерть борется с коронавирусом, последствия которого отзываются эхом по всему миру. «Мне кажется, что Китай заслуживает сочувствия, содействия и слов поддержки, а не только критики», — заявил Ишингер.

Европу и США многое не устраивает в Китае, который возглавляет Си Цзиньпин. Во-первых, им не нравится, что вопреки обещаниям китайского лидера рынок этой страны не открылся в полной мере для иностранных инвестиций. Во-вторых, и Вашингтон, и Брюссель выступают против экспорта полицейского государства в страны Африки и Латинской Америки. В-третьих, им не пришлись по душе репрессии мусульман в Синьцзяне, западном регионе Китая.

При этом Европа и США согласны в том, что Китаю следует дать отпор. Обе стороны ужесточили правила для китайских инвесторов. Обе стороны осудили действия Пекина в Синьцзяне. Обе стороны говорят о новой жёсткой промышленной политике.

Однако Брюссель и Вашингтон расходятся во мнениях относительно того, как им следует определить это соперничество. В конечном итоге, многое будет зависеть от того, смогут ли стороны разработать общую политику по отношению к Китаю, о которой так много говорили присутствующие на конференции.

По мнению Foreign Policy, прежде всего США следует смягчить риторику в духе «вы либо с нами, либо против нас». Политик из немецкой партии зелёных Райнхард Бутикофер заявил в интервью журналу, что когда речь заходит о Китае, чиновники в Вашингтоне по-прежнему говорят с европейцами свысока, как будто те «не понимают». «Чем больше они грозятся пальцем, тем меньше европейцы слушают», — отметил он.

Однако Европе также необходимо активизировать усилия в плане создания общей, связной и жёсткой по отношению к Китаю политики, учитывая, что у Брюсселя на этом фронте в последний год далеко не всё гладко. С тех пор как ЕС объявил Китай «системным соперником», усилия Европы в этом направлении застопорились, причём Германия здесь играет немалую роль.

Прежде всего, всё дело в том, что канцлер Германии Ангела Меркель не хочет злить Пекин. Это привело к тому, что, пойдя наперекор Британии, Франции и прочим европейским странам, она открыла двери своей страны для Huawei, а также отказалась поздравлять президента Тайваня Цай Инвэнь с переизбранием.

Более того, в сентябре Меркель планирует провести в Лейпциге саммит с участием Си Цзиньпина и всех 27 лидеров ЕС. Меркель подталкивает Китай к заключению комплексного инвестиционного соглашения с ЕС, а также к более тесному сотрудничеству в области борьбы с глобальным потеплением. Однако переговоры с Пекином на этот счёт продвигаются медленно; к тому же им мешает и коронавирус.

«Если Германия на этой встрече не будет вести себя осторожно, она может подорвать, а не укрепить европейское единство по отношению к Китаю», — считает директор Института китаеведения имени Герхарда Меркатора в Берлине Микко Хуотари.

По словам Эммануэля Макрона, до тех пор, пока Европа не наведёт порядок в собственном стане, ей будет очень тяжело добиться больших успехов на переговорах с США. Французский президент пытался дважды убедить Трампа наладить с Европой тесное сотрудничество по Китаю — и оба раза ему это не удавалось.

«Если Европа должна разработать единую стратегию трансатлантического сближения, то Вашингтону следует найти способ вести диалог так, чтобы ему верили, а также сменить тон по отношению к своим союзникам», — подытоживает Foreign Policy.