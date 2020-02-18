Автоновости: Subaru показала гибридную версию Impreza e-Boxer

18.02.2020, 9:02, Новости дня

Японская компания Subaru в минувшем году представила на американского и азиатского рынков обновленную версию Impreza.

Вместе с тем уже 3 марта состоится официальный выход модели для европейского рынка. В данном случае автомобиль получил название Impreza e-Boxer. Сообщается, что данный экземпляр имеет обновленный передний бампер, хромированные вставки, а также уникальную решетку радиатора. В числе достоинств значится новый оттенок кузова Ocean Blue Pearl.

В салоне разработчиками не применены никакие серьезные обновления. Что касается технических параметров, то теперь автомобиль имеет 2-литровый бензиновый мотор с мощностью 150 л.с. Обновленный Impreza e-Boxer предложен с системой полного привода.