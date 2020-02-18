Опубликованы первые фотографии нового Hyundai i20

18.02.2020, 9:14, Новости дня

Буквально несколько дней назад рассекретили официальные фотографии обновленного Hyundai i20.

Известно, что мировая премьера компактной новинки состоится на ближайшем автосалоне в Женеве 3 марта. Улучшенный южнокорейский хетчбэк Hyundai i20 обладает каскадной радиаторной решеткой, продвинутой светодиодной оптикой, а также увеличенным передним бампером. Задние фонари соединены между собой светодиодной полоской.

Производитель предложена гибридная модификация с 1,2-литровым турбированным мотором, а также несколько бензиновых версий. В дальнейшем может выйти «заряженный» экземпляр хетчбэка с 204-сильным двигателем. Остальные достоинства новинки озвучат в рамках приближающего дебюта.