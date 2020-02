В Китае умер директор клиники, где лечатся зараженные коронавирусом

18.02.2020, 9:06, Новости дня

В Китае от коронавирусной инфекции умер главный врач клиники из Уханя Лю Чжимин. Об этом сегодня сообщило издание The Global Times в своем Twitter

О смерти главы клиники для заболевших новым вирусом китайские СМИ сообщили накануне. Позже департамент здравоохранения провинции Хубэй сообщил, что доктор Лю Чжимин жив, хотя и находится в критическом состоянии в отделении реанимации.

Лю Чжимин умер сегодня утром. Он стал вторым известным китайским врачом, который не смог справиться с болезнью.

R.I.P. Liu Zhiming, director of Wuchang Hospital in coronavirus epicenter #Wuhan passed away Tuesday due to #COVID19, becoming the first hospital director to die amid the outbreak that caused over 70,000 infections in #China: reports pic.twitter.com/J2qmDddARN

— Global Times (@globaltimesnews) February 18, 2020

Одним из медработников, который скончался от вызываемой вирусом болезни, был врач из Уханя Ли Вэньлян. Он одним из первых предупредил о возможной вспышке атипичной пневмонии, за что был подвергнут преследованию полиции.

По состоянию на начало суток 18 февраля, число жертв заражения коронавирусом COVID-19 в Китае составило 1868, число заболевших 72 436 человек.