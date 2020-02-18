Гибель автора музыки к сериалу «Бригада» попала на видео

18.02.2020, 9:05, Разное

Гибель российского композитора Андрея Иванова в Австралии попала на видео. Жуткие кадры опубликовало английское издание Daily Mail.

В ролике музыкант с женой стоят на скалах. Внезапно их накрывает большая волна и уносит в океан. 

Как сообщает телеканал «360», супруга Иванова смогла отплыть на безопасное расстояние и позвала на помощь. Сам композитор ударился о скалы и скончался от полученных травм.

Напомним, Андрей Иванов работал на радиостанции Maximum. Он был создателем музыкального проекта Triplex, который занимался записью саундтреков к российским фильмам и сериалам. Самой известной его работой стала музыка к «Бригаде». 



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