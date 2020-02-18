МИД обеспокоили «неподобающие» действия израильских властей в отношении россиян

18.02.2020, 9:05, Новости дня

Москва обеспокоена неподобающим отношением со стороны израильских властей к россиянам, которых все чаще задерживают по прибытии в Израиль, сообщил посол РФ Анатолий Викторов.

«Главное то, что среди граждан России, которым отказано во въезде, много людей, которые прибыли с явно добрыми намерениями, с благими целями и при этом они выполнили все необходимые условия», – цитирует РИА «Новости» посла.

По его словам, зачастую у российских туристов есть все необходимые документы: билеты в оба конца, забронированные гостиницы, значительные финансовые средства, однако им «необоснованно отказывают во въезде».

Израиль объясняет происходящее тем, что в стране незаконно находятся 14 тыс. россиян. В основном это те, кто приехал в Израиль на заработки под видом туриста.

По данным израильской стороны, порядка 90% россиян задерживаются по подозрению в намерении подать документы на предоставление убежища и получить право на временную работу в Израиле.

Ранее Викторов предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.

В январе министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал главную причину отказов во въезде в страну российским туристам. По его словам, такой причиной являются частые попытки незаконного трудоустройства.



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