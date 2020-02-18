Лидер «Справедливой России» вступился за фигурантов дела «Сети» и потребовал пересмотра приговора

18.02.2020, 8:30, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийПредседатель пропутинской партии «Справедливая Россия» и глава ее фракции в Госдуме Сергей Миронов выразил сомнения в способности судебной системы пресекать незаконное преследование граждан. Он осудил вынесенные приговоры семерым участникам дела «Сети», назвав их «жесткими», и потребовал пересмотра решений.

«Мы уже привыкли к тому, что с печальной регулярностью в стране разгораются скандалы, связанные с карательной практикой правоохранительных структур по отношению к собственным гражданам», – пишет Миронов на сайте возглавляемой им партии «Справедливая Россия».

«Совсем недавно прогремело дело журналиста Ивана Голунова, который был ложно обвинен в попытке сбыта наркотиков. К счастью, тогда волна общественного протеста дошла до Генпрокуратуры и руководства МВД, уголовное дело против журналиста было прекращено, в отношении задержавших его сотрудников возбуждены уголовные дела, а двое высокопоставленных правоохранителей лишились своих постов. У многих появилась надежда на то, что любой подобный случай впредь будет жестко пресекаться. Однако события последних дней заставили в этом усомниться», – отметил Миронов.

 

Глава «Справедливой России» пишет, что, «по словам самих осужденных, признания из них выбивали под пытками, но никакой серьезной проверки этих фактов проведено не было, а суд не потребовал от правоохранителей дополнительных доказательств законности получения показаний от обвиняемых».

По словам Сергея Миронова, «представители правоохранительных органов должны не избегать диалога с обществом, а предоставить допустимую к раскрытию информацию о ходе завершенного следствия и опровергнуть домыслы о применении физического насилия. Либо признать допущенные при получении доказательств нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры».

Как сообщил Миронов, он уже направил соответствующие обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд Российской Федерации.

10 февраля 2020 года суд огласил приговоры фигурантам дела «Сети» – семеро обвиняемых получили сроки от 6 до 18 лет тюремного заключения. Дело «Сети» – один из самых резонансных судебных процессов последних лет: следствие обвиняло подростков в Петербурге и Пензе в создании террористической группировки. Дело основывалось на показаниях одного из задержанных, остальные фигуранты утверждали, что их обвинения сфабрикованы, а к ним самим применяли пытки.



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