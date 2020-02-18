Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса. За сутки от болезни скончались 98 человек

18.02.2020, 9:04, Новости дня

Главный врач госпиталя в китайском городе Ухань умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая. Смерть наступила утром во вторник, 18 февраля. Лю Чжимин стал первым руководителем медучреждения в стране, умершим от этого заболевания, отмечает Центральное телевидение Китая.

Новость о смерти врача появилась ранее в газете Компартии Китая «Жэньминь Жибао», однако позже сообщение было удалено.

За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 1886 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в стране составляет 72 тысячи 436 человек, сообщает национальная комиссия по здравоохранению КНР.

К утру 18 февраля от болезни умерли еще 98 человек, а всего с начала эпидемии – 1868 человек. 12552 человека выздоровели.

За пределами Китая, по подсчетам газеты South China Morning Post, число заболевших составляет 997 человек. Больше всего случаев зарегистрировано в Японии – 619, в том числе 454 заболевших среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Одна из заразившихся пассажирок – гражданка России.