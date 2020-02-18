Средиземноморская диета способствует здоровому старению и более здоровому кишечному микробиому

18.02.2020, 9:04, Разное

Новое исследование, опубликованное онлайн в журнале Gut в феврале 2020 года, пишет о поразительных усиливающих здоровье последствиях перехода на средиземноморскую диету всего за один год. Результаты были связаны с улучшением здоровья и увеличением количества кишечных бактерий, которые способствуют здоровому питанию.

Старение является неизбежным процессом, но связанная с этим потеря функций организма и усиление воспалительных состояний вызывают повышенную слабость у пожилых людей. Важность этой диеты состоит в том, что она, по-видимому, модулирует кишечные бактерии таким образом, что это полезно для предотвращения потери физической силы и когнитивных нарушений с возрастом.

Более ранние исследования показывают, что плохая диета с ограниченным разнообразием пищевых продуктов является общей для пожилых людей моделью, которая ускоряет возникновение физической слабости, поскольку сужает круг бактерий, обнаруживаемых в кишечнике. Это особенно верно, когда речь идет о пожилых людях, которые живут в домах престарелых и других местах проживания. Средиземноморская диета богата фруктами, овощами, орехами, бобовыми, оливковым маслом и рыбой, но содержит небольшое количество красного мяса, насыщенных жиров.

Текущее исследование было сосредоточено на преимуществах, которые может дать средиземноморская диета с точки зрения более здорового кишечного микробиома, может ли это изменить популяцию и подтипы кишечных бактерий в направлении, благоприятном для сохранения и увеличения числа бактерий, связанных со здоровым старением.

В исследовании, которое охватывало пять стран (Франция, Италия, Нидерланды, Польша и Великобритания), исследователи изучили микробиом кишечника около 600 человек в возрасте от 65 до 79 лет, с одним образцом в начале исследования и вторым образцом через 12 месяцев, все они придерживались типичной западной или средиземноморской диеты, которая была адаптирована к потребностям пожилых людей. Первая группа насчитывала около 290, а вторая — около 320 человек. Все участники были классифицированы как физически слабые, находящиеся на грани слабости, или не слабые в начале исследования.

Было обнаружено, что средиземноморская диета связана с полезными изменениями в микробиоме кишечника, если придерживаться ее в течение 12 месяцев. Потеря бактериального разнообразия была уменьшена, а количество бактерий, уменьшающих слабость, возросло. Эти показатели включают в себя скорость ходьбы и силу, а также улучшение работы мозга, в том числе памяти. Они также связаны с более низким уровнем воспалительных химических веществ, которые могут нанести вред здоровью человека. К ним относятся С-реактивный белок и интерлейкин-17.

Эти изменения также связаны с большим количеством полезных бактерий, которые производят жирные кислоты с короткой цепью, которые способствуют здоровью. Одновременно существует меньшее количество бактерий, которые, как известно, продуцируют определенные желчные кислоты, п-крезолы, этанол и диоксид углерода. Эти химические вещества могут нанести вред человеку, увеличивая риск развития рака толстой кишки и метаболических повреждений, таких, как резистентность к инсулину, ожирение печени и повреждение клеток.

Результаты оставались постоянными даже после учета возраста, индекса массы тела и наличия множественных заболеваний, хотя эти факторы модулируют состав кишечного микробиома. Несмотря на то, что участники приехали из разных стран с явно разной диетической практикой, результаты показали, что, несмотря на фундаментальное различие в составе кишечного микробиома, конечный ответ через 12 месяцев после этой диеты оставался поразительно похожим.