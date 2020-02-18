Cadillac представит свой первый полностью электрический автомобиль в апреле

18.02.2020, 9:04, Разное

Вскоре будет показан электрический кроссовер среднего размера, который Cadillac анонсировал еще в январе 2019 года. Президент Cadillac Стив Карлайл во время презентации Национальной ассоциации автодилеров объявил, что компания представит свой первый полностью электрический автомобиль в апреле.
Модель дебютирует с платформой бренда BEV3, которая послужит основой для всех будущих электромобилей. Когда она впервые была анонсирована, Карлайл сказал, что платформа будет иметь архитектурный дизайн, который «позволит помещать аккумуляторы в автомобиль, как кубики льда в лоток», и «можно добавить столько воды, сколько угодно». Другими словами, его можно использовать как основу для различных типов транспортных средств без ущерба для дальности.

Предстоящий кроссовер будет лишь первым из многих электромобилей от Cadillac, если его планы осуществятся. В конце 2019 года компания обязалась, что к 2030 году большинство всех Cadillacs будут электромобилями. Хотя дата презентации электрического кроссовера была обозначена, не совсем ясно, будет ли это отдельное событие или он будет представлен на автосалоне в Нью-Йорке, который также состоится в начале апреля.



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