Samsung показала новинки, которые планирует продавать в России

18.02.2020, 9:03, Новости дня

Samsung начнёт в этом году продавать в РФ телевизоры новой линейки QLED 8K, включая флагманский Q950. Эту и другие высокотехнологичные новинки компания продемонстрировала партнёрам и прессе на ежегодном Samsung CIS Forum 2020.

Алгоритмы искусственного интеллекта, управляющие отображением на экранах телевизоров линейки QLED 8K, позволяют повышать детализацию контента FullHD или 4K таким образом, чтобы он выигрышно смотрелся на панели сверхвысокой четкости. Алгоритм Adaptive Picture анализирует распределение света в конкретной сцене и корректирует картинку, оптимизируясь контраст и четкость.

У флагманского Q950 (на фото выше) практически безрамочный экран — картинка занимает почти 99% площади передней панели. Толщина устройства — 15 мм по всей площади, что позволяет ему при монтаже на стену не отнимать полезной площади помещения.

На CIS Forum 2020 показали интерьерные телевизоры The Frame и The Serif, лайфстайл-модель The Sero (ее экран автоматически поворачивается, когда на сопряженном смартфоне Samsung Galaxy воспроизводится вертикальный контент вроде сториз в Instagram) и модульный экран The Wall, использующий технологию MicroLED.

Такие сверхмалые светодиоды сами излучают свет, не нуждаясь в дополнительной подсветке, что позволяет добиваться высокого качества картинки без дополнительных ухищрений. Из модулей The Wall можно создавать экраны диагональю от 146 до 292 дюймов разрешения 4K или 8K с соотношением сторон на выбор 16:9 на 21:9.

Из инноваций в области бытовой техники Samsung продемонстрировала партнёрам и прессе из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана и Грузии «умный» паровой шкаф для ухода за одеждой AirDresser, облегчённый (2,6 кг) беспроводной пылесос Jet Light и модульный холодильник BeSpoke (на фото ниже).

Последний позволяет персонализировать дизайн фронтальных панелей и комбинировать функции — так, отсек Flex Zone может «работать» и холодильником, и морозилкой.

Текст:

Вести.Hi-tech