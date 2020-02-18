Гаджеты: Названа вероятная дата анонса iPhone 9

18.02.2020, 9:00, Новости дня

Apple скорее всего проведет мероприятие, где представит новые устройства, 31 марта. Об этом со ссылкой на близкие к компании источники сообщил германский сайт iPhone-Ticker.

По информации источника, презентация точно состоится в конце марта, а 31-е число — наиболее вероятная дата. Главным анонсом мероприятия должен стать iPhone 9 — компактный смартфон со сравнительно невысокой ценой. Его продажи начнутся, по данным издания, уже 3 апреля. Не исключено, что тогда же представят обновлённые iPad Pro и гаджет-радиометку AirTag.

Apple часто проводит презентации в первый месяц весны — например, в прошлом году на таком мероприятии были анонсированы сервисы Apple News+ и Apple Arcade, а также кредитка Apple Card. В конце марта 2018-го компания собрала журналистов, чтобы рассказать об инициативах в образовании и показать новый доступный iPad.

Скорее всего, в день мероприятия или чуть позже Apple выпустит и новую версию своей операционки для мобильных устройств — iOS 13.4. В ней появится, среди прочего, возможность делиться папками iCloud Drive, новые стикеры Memoji и другие функции.

Текст:

Вести.Hi-tech



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Счетная палата России оценила ущерб от коррупции в триллионы рублей

09.12 / Политолог оценила избрание Михеевой секретарем Общественной палаты

18.02 / «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус» могут разделить судьбу «Манчестер Сити»

02.01 / Освобожденный Асеев снял баннер «Free Aseyev» с балкона редакции «Тижня»

22.01 / В Бишкеке задержали владельцев борделя: их обвиняют в похищении 16-летней девушки для проституции

19.12 / Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

11.01 / Иранца с мачете задержали неподалеку от резиденции Трампа

25.12 / Остановлено движение на «фиолетовой» линии метро Москвы

05.02 / В серийное производство запускается самый большой летательный аппарат в мире

26.12 / Лучшим тренером и футболистом декабря в чемпионате Украины стали представители «Зари»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика