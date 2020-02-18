Тренер Юран может покинуть «Химки», не проведя ни одного матча

18.02.2020, 9:02, Новости дня

В клубе ФНЛ "Химки" сменилось руководство. Свой пост покидает генеральный директор Василий Иванов. Не исключено уйдет и главный тренер Сергей Юран.

Как сообщает Чемпионат.com в ближайшее время Юран встретится с новым руководством клуба. В ходе переговоров решится, — продолжит ли Сергей Юран работу с подмосковной командой, или "Химки" возглавит другой специалист.

Первую часть сезона главным тренером "Химок" был Андрей Талалаев. Команда из Московской области занимает третье место в ФНЛ. Зимой Талалаев оставил свой пост, и новым тренером был назначен Сергей Юран, который пока не успел провести в этой роли ни одного офицального матча. В осенней части чемпионата РФ Юран тренировал клуб второго дивизиона "Зоркий" (Красногорск).