Борьба с коронавирусом: заболевшим переливают кровь выздоровевших пациентов

18.02.2020, 9:02, Новости дня

В Китае число заразившихся коронавирусом COVID-19 превысило 72 тысячи человек. По последним данным, смертельных случаев почти 1900. Многие страны сейчас заняты разработкой вакцины.

После того как врачи сообщили, что переливание плазмы от выздоровевших, зараженным коронавирусом, поможет в лечении, бывшие пациенты выстраиваются в очередь у пунктов сдачи крови.

— Моя страна спасла меня, и поэтому теперь я сам хочу спасти как можно больше больных.

Ведь у них в крови уже есть антитела, способные убить вирус. Доктор Лю называет себя сдержанным оптимистом.

"Оптимизм — это когда что-то ввел пациенту, и он на второй день здоров и прыгает. Тут, конечно, не так. Но плазмотерапия — выход. И пока лучший в отсутствии вакцины", — поясняет Лю Бэньдэ, руководитель группы профилактики и лечения новых коронавирусов района Цзянся.

Победивших коронавирус в Китае уже больше 12,5 тысячи. И последние данные свидетельствуют о снижении числа заражений. Но во Всемирной организации здравоохранения считают, что данные нужно оценивать осторожно. Да, нынешний коронавирус "менее смертоносен, чем предыдущие", и 80 процентов пациентов болеют в легкой форме, но карантин, особенно в эпицентре вспышки, должен оставаться максимально жестким.

"Мы должны восхищаться самоотверженностью китайцев и уважать самопожертвование Уханя и других городов, которые пошли на такую социальную изоляцию, чтобы попытаться прервать распространение вируса", — подчеркивает представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа.

Ли Фэн обходит закрепленный за ней район. 5 тысяч жителей. "Кто-то присылает сообщения по телефону. Если нет, то нужно идти самой, чтобы убедиться, сколько человек дома и как они себя чувствуют", — говорит Ли Фэн. В этом доме большинство — пожилые. Они в первую очередь в группе риска. "Четыре раза в день измеряю температуру, чтобы убедиться, что все в порядке", — говорит китаянка. Постоянный контроль и проверки. Во дворах. На дорогах. Когда на заслон вирусу встала вся страна, Жунцюань и Цзяньцюн решили внести свой вклад. Они бесплатно развозят по блокпостам горячие обеды. "Ночью здесь становится очень ветрено, поэтому горячий суп будет кстати", — говорит Линь Жунцюань.

Китайский бизнес практически остановился. С начала года потери превысили уже триллион юаней — это больше 140 миллиардов долларов. Чтобы поддержать мелкое и среднее производство, власти освобождают предприятия от арендной платы, части налогов и даже помогают находить поставщиков. Тем более если речь о производстве товаров первой необходимости. Например, дезинфицирующих растворов.

Когда купить в аптеках или магазинах санитайзеры почти невозможно, на выручку приходят народные средства и водочные магазины. Насадка-пульверизатор на горлышко бутылки и готово. Теперь это для наружного применения.

Весь дефицит — от непроверенных слухов, говорят китайские чиновники и тщательно отслеживают социальные сети. В Гонконге, который полностью зависит от поставок с материкового Китая, достаточно было всего одного сообщения, что скоро перестанут завозить туалетную бумагу, и тут же начались давки.

Но в большинстве городов паники уже нет. Так сейчас выглядят улицы 22-миллионного Пекина. И похоже, что в ближайшие недели они не станут многолюдней. Вирус уже отменил пекинский автосалон, и даже главное политическое событие года — Всекитайское собрание народных представителей, традиционно проводимое в начале марта, готовятся перенести. Около трех тысяч делегатов из всех провинций собирать вместе сейчас слишком рискованно.