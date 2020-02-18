Продажу алкоголя разрешат через сайт госуслуг?

18.02.2020, 9:02, Новости дня

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила разрешить продажу алкоголя через сайт госуслуг с использованием данных Единой биометрической системы. Ассоциация направила письмо с таким предложением в правительство и профильные ведомства.

Банки уже используют Единую биометрическую систему для подтверждения личности клиентов по лицу или голосу. Если кто-то решит заказать алкоголь через сайт госуслуг, то прежде необходимо внести свои биоданные в систему. В этом случае можно подтвердить возраст покупателей.

Эксперимент предлагается провести с участием крупнейших торговых сетей.

В Минпромторге считают, что он позволит проверить существующие возможности ЕГАИС — системы контроля спиртного, сообщили "Известия".

Курьерские службы и "Почта России" могли бы организовать доставку алкоголя покупателям, сделавшим заказ через сайт госуслуг.

Сейчас законопроект о легализации онлайн-продаж спиртного находится на согласовании в правительстве. Документ разрабатывал Минфин при поддержке Минэкономразвития и Минпромторга.  



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