Календарь: 18 февраля — День безжалостного Феррари

18.02.2020, 9:01, Новости дня

В этот день в 1898 году родился основатель автомобилестроительной компании «Феррари» и одноименной автогоночной команды Энцо Феррари.

В самом начале 20-х годов, вслед за техническим прогрессом, мир охватила лихорадка автогонок, а Энцо с детства бредил машинами и скоростью. Отвоевав свое на фронтах Первой мировой, Феррари решил испытать себя в автогонках. Однако гонщиком был не очень удачливым — высшая точка его карьеры — 2-е место в региональных соревнованиях.

Тем не менее, Феррари сумел сколотить свою гоночную команду и назвал ее Scuderia, что означает «конюшня» (будучи солдатом он обслуживал гужевой транспорт, т.е. ухаживал за лошадьми). Отсюда и всемирно известный герб — вставший на дыбы черный жеребец на золотом поле (похожий герб у Porsche). До 1940 года его команда по сути являлась спортивным отделением завода Alfa Romeo, а первая потенциальная модель Ferrari — 125-я — появилась лишь в 1947 году. Уже в 50-х пилоты «Феррари» частенько стали занимать весь пьедестал почета на гонках европейского уровня, а гонки в Формуле-1 принесли Феррари мировую славу.

Машины, которые Ferrari выпускает на продажу — это всегда очень дорогой эксклюзив (в среднем, спорткары Ferrari стоят около 20 миллионов рублей), ну а сам лейбл — must have в автопарке любого уважающего себя шейха. Машины очень крутые, очень быстрые, но в повседневной жизни они не нужны. Даже если вы очень богатый и не будете жалеть, если какой-нибудь «капендос» занесет вам крыло.

Ferrari — это гоночный болид: свыше 500 лошадей под капотом всегда будут соблазнять придавить газ — пара-тройка секунд — и вы в космосе. Кстати, многие профи в космосе и остались. Энцо Феррари своих пилотов не очень жалел — после очередной катастрофы на трассе он больше думал, как усовершенствовать свой болид. За это он прослыл жестоким человеком. Однако его фамилия стала синонимом самых быстрых машин в мире.

Праздник 18 февраля:

День транспортной полиции России.

События дня:

1918 г. — в Москве открыт Брянский (ныне Киевский) железнодорожный вокзал.

1930 г. — американский астроном Клайд Томбо открыл девятую планету Солнечной системы — Плутон.

2014 г. — резкое обострение ситуации на Майдане незалежности в Киеве, которое привело к гибели около 80 человек в течение трех дней.

Именинники:

Александра, Антон, Михаил.

Родились:

Александр Барыкин (1952–2011 гг.) — советский и российский рок-музыкант, певец, композитор.

Аркадий Укупник (1953 г.) — российский композитор, поп-певец.

Джон Траволта (1954 г.) — американский киноактёр.

Евгений Кафельников (1974 г.) — российский теннисист.