Названа главная причина хищений со счетов клиентов банков

18.02.2020, 8:58, Новости дня

Значительная часть хищений со счетов клиентов российских банков в 2019 году была совершена с помощью приемов социальной инженерии, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, выступая на Уральском форуме.

«Анализ, проведенный Банком России, показывает, что в 2019 году значительная часть хищений со счетов физических и юридических лиц была совершена с использованием приемов социальной инженерии, введения в заблуждение, обмана, злоупотребления доверием», – передает РИА «Новости» слова Скобелкина.

По его словам, в 2019 году Банк РФ провел порядка 170 проверок на соответствие систем кредитных организаций требованиям кибербезопасности. Также он отметил рост числа участников информационного обмена о киберугрозах: на сегодня в таком обмене участвуют 826 организаций.

Рост числа участников информобмена, в частности, позволил лучше выявлять операции, совершенные без согласия клиента. В презентации зампреда ЦБ указано, что доля таких операций, выявленных в 2019 году, составила 2,3 копейки на 1 тыс. рублей против 1,8 копейки в 2018 году.

Ранее руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин сообщил газете ВЗГЛЯД , что самый популярный вид кибермошенничества в РФ – вишинг, когда злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником банка или какого-либо ведомства.



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