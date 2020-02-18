Росстандарт назвал процент АЗС с некачественным топливом

18.02.2020, 8:51, Новости дня

Росстандарт в 2019 году выявил несоответствующее требованиям технического регламента топливо на 8,9% проверенных АЗС, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего в течение 2019 года Росстандартом проведены проверки 1087 АЗС. По их результатам несоответствующее требованиям технического регламента топливо выявлено в 8,9% случаев (97 АЗС)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Росстандарте отметили, что этот показатель более чем в два раза меньше, чем аналогичный в 2015 году (20%).

Улучшение ситуации специалисты связывают с систематической работой с основными участниками рынка, а также вступлением в силу изменений в Административный кодекс, предусматривающих введение «оборотных» штрафов за несоответствие характеристик топлива техрегламенту.

В январе житель России не довез супругу до роддома из-за некачественного бензина.



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