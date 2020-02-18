Артиллерию ВВО подняли по тревоге

18.02.2020, 8:37, Новости дня

Артиллерийские подразделения Восточного военного округа (ВВО) были подняты по тревоге в трех регионах Дальнего Востока, информирует пресс-служба округа.

В пресс-службе сообщили, что дислоцированные в Приамурье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае части и соединения 35-й общевойсковой армии совершат марши на полигоны и в запасные районы сосредоточения.

«В ходе совершения марша артиллеристы отработают задачи скрытного передвижения, различных видов маскировки, в том числе от инфракрасных камер разведывательных БЛА условного противника. В ходе полевого выхода подразделения отработают ряд новых тактических действий и способов поражения целей», – передает РЕН ТВ сообщение пресс-службы ВВО.

В учениях задействовано более 500 единиц техники и вооружения и порядка 2,5 тыс. военнослужащих.