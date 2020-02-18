Артиллерию ВВО подняли по тревоге

18.02.2020, 8:37, Новости дня

Артиллерийские подразделения Восточного военного округа (ВВО) были подняты по тревоге в трех регионах Дальнего Востока, информирует пресс-служба округа.

В пресс-службе сообщили, что дислоцированные в Приамурье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае части и соединения 35-й общевойсковой армии совершат марши на полигоны и в запасные районы сосредоточения.

«В ходе совершения марша артиллеристы отработают задачи скрытного передвижения, различных видов маскировки, в том числе от инфракрасных камер разведывательных БЛА условного противника. В ходе полевого выхода подразделения отработают ряд новых тактических действий и способов поражения целей», – передает РЕН ТВ сообщение пресс-службы ВВО.

В учениях задействовано более 500 единиц техники и вооружения и порядка 2,5 тыс. военнослужащих. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Вакцина от коронавируса уже тестируется

12.02 / Вячеслав Соболев: Есть стопроцентная информация о готовящемся на меня и мою семью покушении

12.02 / Корне разгромила Остапенко в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

05.12 / В РФ празднуют Международный день добровольца

26.01 / Ученые: Восстановлением ДНК могут заниматься сперматозоиды

14.02 / Весеннее настроение, космос и романтика: афиша на выходные

16.01 / Гаджеты: Вакцина против деменции проходит клинические испытания

20.01 / Во всем мире разочаровались в капитализме

29.01 / Вьетнам решил закупить в России Як-130 на 350 млн долларов

08.01 / Трамп: США введут новые санкции против Ирана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика