Названа вероятная причина отставки начальника московской полиции

18.02.2020, 8:37, Новости дня

Генерал-майор Сергей Плахих, возглавлявший столичную полицию с декабря 2017 года, подал рапорт об отставке три недели назад, он сделал это «по семейным обстоятельствам», сообщил источник в МВД Москвы.

Источник сообщил, что Плахих решил уйти в отставку «по семейным обстоятельствам», передает RT.

Ранее стало известно, что Плахих «подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии».

В органах внутренних дел Сергей Плахих служит с 1985 года. Он начал с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с хищениями социалистической собственности ОВД Ленинского района города Фрунзе МВД Киргизской ССР.

В декабре 2017 года был назначен на должность заместителя начальника Главного управления МВД РФ по Москве – начальника полиции.



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